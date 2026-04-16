Минские парки объявили о подорожании билетов на аттракционы примерно на 15%

Билеты на аттракционы в парках Минска станут дороже.

Источник: Комсомольская правда

Минские парки объявили о подорожании билетов на аттракционы примерно на 15%. Подробности агентству «Минск-Новости» рассказал заместитель генерального директора — главный инженер «Минскзеленстроя» Руслан Косевич.

По его словам, в последние годы стоимость билетов на аттракционы в парках Минска не менялась. Однако в 2026 году цены на билеты вырастут примерно на 15%. Заместитель гендиректора пояснил, что это связано с подорожанием технического обслуживания, расходных материалов, запасных частей.

