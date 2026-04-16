Минприроды ДНР призывает водителей к осторожности

Увеличение смертей копытных животных под колесами автотранспорта, в первую очередь, обуславливается тем, что в местах постоянного своего обитания животные были потревожены какими-либо внешними факторами. К ним можно отнести как ведение боевых действий в местах постоянного обитания животных, так и начало проведения весенних полевых работ. Минприроды ДНР призывает водителей автотранспорта быть бдительными и осторожными на дорогах Республики, максимально избегать аварийных ситуаций и столкновений с дикими копытными животными.