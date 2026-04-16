Состоялась премьера подкаста-путеводителя по экотуризму на Камчатке

Героиней выпуска стала Татьяна Ивкович — легендарный морской биолог. Более 20 лет исследований, уникальные снимки и советы о том, как общаться с китообразными, теперь доступны слушателям. До начала лета команда планирует выпуски и с другими героями. Так, лидер направления «Технологии на защите природы» Фонда защитников природы Роман Корчигин расскажет об инновациях и будущем экотуризма на Камчатке. Морской каякер Иван Клочков — про подготовку к крупнейшей экспедиции в истории российского морского каякинга — одиночном путешествии от Камчатки до Чукотки, а специалист по развитию экотуризма на ООПТ Варвара Снежина объяснит, как посещать заповедные места без вреда для природы.