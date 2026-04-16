Состоялась премьера подкаста-путеводителя по экотуризму на Камчатке

Подкаст-путеводитель «Слушай Камчатку», который призван вдохновить людей на путешествия по полуострову, запущен в видео- и аудиоформатах в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». Премьера первого выпуска под названием «Лови косатку взглядом: наблюдение за морскими животными на Камчатке» состоялась 15 апреля, сообщили в пресс-службе форума «Экосистема. Заповедный край».
Героиней выпуска стала Татьяна Ивкович — легендарный морской биолог. Более 20 лет исследований, уникальные снимки и советы о том, как общаться с китообразными, теперь доступны слушателям. До начала лета команда планирует выпуски и с другими героями. Так, лидер направления «Технологии на защите природы» Фонда защитников природы Роман Корчигин расскажет об инновациях и будущем экотуризма на Камчатке. Морской каякер Иван Клочков — про подготовку к крупнейшей экспедиции в истории российского морского каякинга — одиночном путешествии от Камчатки до Чукотки, а специалист по развитию экотуризма на ООПТ Варвара Снежина объяснит, как посещать заповедные места без вреда для природы.
Идея подкаста-путеводителя родилась во время Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» платформы Росмолодёжь. Форумы, его автор — Юлия Николаева. Проект создан с целью облегчить «вход» в экотуризм, вдохновить людей на ответственные путешествия, а также рассказать об экотуризме простым языком.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.