Театральный форум ПФО пройдет с 20 по 22 апреля в Нижнем Новгороде

Мероприятие объединит более 200 участников.

Источник: Живем в Нижнем

С 20 по 22 апреля в Нижнем Новгороде пройдет Театральный форум Приволжского федерального округа (ПФО), сообщили организаторы.

Форум пройдет на площадке Нижегородской ярмарки. Его цель — разработка концепции развития театра в РФ до 2035 года. Форум в Нижнем Новгороде объединит более 200 человек, что обещает сделать мероприятие самым представительным по составу.

Спикерами выступят председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, художественный руководитель и создатель театра «Точка» Артем Сергеев, сооснователь системы управления для учреждений культуры «Темза» Максим Шелунцов и другие. 21 апреля в рамках съезда также подпишут соглашение о сотрудничестве Союза театральных деятелей и Нижегородской области.

Ранее мы писали, что в Большом Болдине с 5 по 7 июня пройдет фестиваль искусств «Пушкин без границ».