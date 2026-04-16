Театральный форум ПФО пройдет с 20 по 22 апреля в Нижнем Новгороде

С 20 по 22 апреля в Нижнем Новгороде пройдет Театральный форум Приволжского федерального округа (ПФО), сообщили организаторы.
Форум пройдет на площадке Нижегородской ярмарки. Его цель — разработка концепции развития театра в РФ до 2035 года. Форум в Нижнем Новгороде объединит более 200 человек, что обещает сделать мероприятие самым представительным по составу.
Спикерами выступят председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, художественный руководитель и создатель театра «Точка» Артем Сергеев, сооснователь системы управления для учреждений культуры «Темза» Максим Шелунцов и другие. 21 апреля в рамках съезда также подпишут соглашение о сотрудничестве Союза театральных деятелей и Нижегородской области.
