В Петербурге прошел первый в России конкурс «Агрокласс 2026 года»

По результатам конкурса победители были определены в нескольких профильных номинациях. Награду за лучший спортивный агротехкласс получил «Сельцовский центр образования им. Е. М. Мелашенко», за интеллектуальный агротехкласс — школа № 589 Колпинского района. Большеколпанская школа признана лучшей в номинации «Научный агротехкласс», а Ломоносовская школа № 3 одержала победу в категории «Творческий агротехкласс». Абсолютным триумфатором и обладателем Гран-при — звания «Лучший агротехнологический класс 2026 года» — стала также Ломоносовская СОШ № 3.