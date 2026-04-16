В Петербурге прошел первый в России конкурс «Агрокласс 2026 года»

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ) выступил организатором первого в стране конкурса «Агрокласс 2026 года». Мероприятие объединило команды из 12 школ Северной столицы и Ленинградской области — участников агротехклассов, созданных по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в агентстве по обеспечению деятельности агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленобласти.
Соревнования прошли в течение двух дней. За это время участники защищали научно-исследовательские проекты, демонстрировали знания в тематических конкурсах, состязались в образовательных, творческих и спортивных испытаниях. Работу школьников оценивали эксперты отрасли и представители ведущих сельскохозяйственных предприятий региона.
По результатам конкурса победители были определены в нескольких профильных номинациях. Награду за лучший спортивный агротехкласс получил «Сельцовский центр образования им. Е. М. Мелашенко», за интеллектуальный агротехкласс — школа № 589 Колпинского района. Большеколпанская школа признана лучшей в номинации «Научный агротехкласс», а Ломоносовская школа № 3 одержала победу в категории «Творческий агротехкласс». Абсолютным триумфатором и обладателем Гран-при — звания «Лучший агротехнологический класс 2026 года» — стала также Ломоносовская СОШ № 3.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.