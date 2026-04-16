Сотрудника нижегородского пункта выдачи заказов подозревают в мошенничестве

В течение трёх месяцев 2025 года 21-летний работник ПВЗ со своего аккаунта на маркетплейсе, а также с аккаунтов своих знакомых оформлял сотовые телефоны, планшеты и ноутбуки. Когда техника поступала на пункт выдачи, сотрудник отменял заказ, но гаджеты не возвращал. Технику он сдавал в ломбарды.