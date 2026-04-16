Сотрудника нижегородского пункта выдачи заказов подозревают в мошенничестве

Сотрудника одного из пунктов выдачи заказов (ПВЗ) на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде заподозрили в мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

В течение трёх месяцев 2025 года 21-летний работник ПВЗ со своего аккаунта на маркетплейсе, а также с аккаунтов своих знакомых оформлял сотовые телефоны, планшеты и ноутбуки. Когда техника поступала на пункт выдачи, сотрудник отменял заказ, но гаджеты не возвращал. Технику он сдавал в ломбарды.

Общая сумма похищенного составила 1 792 234 рубля.

Сотрудника задержали и допросили. У него изъяты смартфон и документы из комиссионного магазина. Молодой человек ранее судим не был.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.