КрасЖД начинает капитальный ремонт пешеходного моста на остановочном пункте Октябрьская в Красноярске

20 апреля КрасЖД приступает к капитальному ремонту пешеходного моста на остановочном пункте Октябрьская в Ленинском районе Красноярска.
Железобетонный мост протяженностью 54 м обеспечивает проход пассажиров через пути к электропоездам, а также соединяет прилегающие промышленные и жилые районы, расположенные с двух сторон от железной дороги. Сооружение построено в 1963 году.
На время ремонтных работ, которые продлятся с апреля по август, мост будет полностью закрыт.
В этот период для удобства и безопасности пассажиров железнодорожники оборудуют деревянный настил через пути. На подходах к остановочному пункту будут установлены навигационные и информационные указатели, а также предупреждающие знаки безопасности.
Чтобы привести пешеходный мост на платформе Октябрьской к современным стандартам и сделать его более удобным для пассажиров и жителей города, специалисты отремонтируют пролётные строения, бетонные поверхности опор и косоуры с помощью современных полимерных материалов.
Вместо асфальтового покрытия будет уложено новое, с противоскользящим слоем из резиновой крошки — это повысит безопасность в период неблагоприятных погодных условий. Металлические перила и ограждения заменят на более долговечные из композитных материалов. Также будет смонтирована новая система освещения.
Пассажирская платформа Октябрьская расположена в промышленной зоне правобережья Красноярска. Ежедневно сюда приезжают на работу и отсюда уезжают сотрудники десятков предприятий. В летний период остановочным пунктом активно пользуются дачники. Ежесуточный пассажиропоток — до 500 человек.
Красноярская железная дорога просит неукоснительно соблюдать правила безопасности: переходить пути по специально оборудованному наземному настилу только убедившись в отсутствии приближающихся поездов.