В ресторане на Площади Победы в Калининграде украли портфель с 10 тысячами рублей

В ОМВД России по Центральному району Калининграда обратился 44-летний местный житель, сообщивший, что у.

Источник: Kaliningradnews

него похитили портфель, оставленный без присмотра в одном из ресторанов. Он оставил сумку с банковскими картами, документами и 10 тысячами рублей на террасе заведения, расположенного на Площади Победы. Проходивший мимо мужчина заметил лежащий без присмотра портфель, проверил содержимое и забрал его с собой.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний ранее судимый местный житель. Оперативники уголовного розыска задержали злоумышленника и доставили в отдел.

Похищенное имущество изъято и будет возвращено владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщили в УМВД по Калининградской области.