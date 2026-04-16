В центре Калининграда из-за ремонта тротуара перенесли остановку пригородных автобусов

Изменения коснулись маршрутов № 105, 106 и 107, а также экспрессов № 205э и № 207э.

В Калининграде из-за ремонта тротуара на улице Театральной до 25 апреля меняют место остановки нескольких пригородных автобусов. Об этом пишут в телеграм-канале городской администрации.

Маршруты № 105, 106 и 107 будут останавливаться на одной площадке с городскими автобусами № 5, 8, 24, 36, 72 и троллейбусом № 2. Новая точка посадки находится ближе к фонтану в сквере Шиллера — примерно на 50 метров дальше от привычного места.

«При этом автобусы‑экспрессы № 205э и № 207э не будут останавливаться у сквера — посадка на эти маршруты осуществляется на остановке “ТЦ “Маяк””. Во всём остальном расписание движения автобусов остаётся без изменений. Приносим извинения за временные неудобства — ремонт необходим для обеспечения вашей безопасности!» — говорится в сообщении.

В Калининграде из-за дорожных работ на ряде улиц ввели ограничения движения. На некоторых не проехать совсем, где-то сузили проезжую часть. «Клопс» разбирался в изменениях.