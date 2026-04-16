Самозанятым напомнили порядок действий для получения выплаты по больничному

С 2026 года у самозанятых россиян, которые платят налог на профессиональный доход, появилась возможность уходить на оплачиваемый больничный. Порядок действий напомнили в Социальном фонде.
Как пишет Om1 Новосибирск, для этого нужно заключить добровольный договор с Социальным фондом России и начать перечислять страховые взносы. Право на пособие возникает только через полгода после начала уплаты взносов. Неважно, вносит человек годовую сумму сразу или платит помесячно — шестимесячный период ожидания обязателен.
Размер выплаты по больничному зависит от нескольких факторов: продолжительности страхового стажа, регулярности уплаты взносов и выбранной самозанятым страховой суммы. Законом предусмотрено два варианта — 35 тысяч или 50 тысяч рублей. Тариф взносов составляет 3,84% от выбранной суммы.
После того как право на пособие наступит, отделение СФР само пришлет уведомление. Такие же оповещения будут приходить после каждого закрытого больничного.
Правила касаются только выплат по временной нетрудоспособности и не распространяются на декретные пособия.
