Самозанятым напомнили порядок действий для получения выплаты по больничному

Как пишет Om1 Новосибирск, для этого нужно заключить добровольный договор с Социальным фондом России и начать перечислять страховые взносы. Право на пособие возникает только через полгода после начала уплаты взносов. Неважно, вносит человек годовую сумму сразу или платит помесячно — шестимесячный период ожидания обязателен.