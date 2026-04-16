Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самозанятым напомнили порядок действий для получения выплаты по больничному

С 2026 года у самозанятых россиян, которые платят налог на профессиональный доход, появилась возможность уходить на оплачиваемый больничный. Порядок действий напомнили в Социальном фонде.

Как пишет Om1 Новосибирск, для этого нужно заключить добровольный договор с Социальным фондом России и начать перечислять страховые взносы. Право на пособие возникает только через полгода после начала уплаты взносов. Неважно, вносит человек годовую сумму сразу или платит помесячно — шестимесячный период ожидания обязателен.

Размер выплаты по больничному зависит от нескольких факторов: продолжительности страхового стажа, регулярности уплаты взносов и выбранной самозанятым страховой суммы. Законом предусмотрено два варианта — 35 тысяч или 50 тысяч рублей. Тариф взносов составляет 3,84% от выбранной суммы.

После того как право на пособие наступит, отделение СФР само пришлет уведомление. Такие же оповещения будут приходить после каждого закрытого больничного.

Правила касаются только выплат по временной нетрудоспособности и не распространяются на декретные пособия.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.