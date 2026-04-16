Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автомобиль нижегородской должницы разыскали в Дагестане

На транспортное средство наложен арест.

Автомобиль должницы из Нижегородской области разыскали в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Нижегородской области.

В отношении женщины возбуждено 70 исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД на сумму более 37 тысяч рублей, а также 306 производств о взыскании исполнительского сбора в 342 тысячи рублей. Установлено, что должница имеет в собственности Land Rover Sport. В отношении него вынесено постановление о запрете регистрационных действий.

Транспортное средство было остановлено в г. Махачкала. Судебные приставы незамедлительно направили поручение об аресте автомобиля.

Транспортное средство подлежит реализации, а вырученные средства будут направлены на погашение задолженности в пользу взыскателей.