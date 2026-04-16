Автомобиль нижегородской должницы разыскали в Дагестане

Автомобиль должницы из Нижегородской области разыскали в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Нижегородской области.
В отношении женщины возбуждено 70 исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД на сумму более 37 тысяч рублей, а также 306 производств о взыскании исполнительского сбора в 342 тысячи рублей. Установлено, что должница имеет в собственности Land Rover Sport. В отношении него вынесено постановление о запрете регистрационных действий.
Транспортное средство было остановлено в г. Махачкала. Судебные приставы незамедлительно направили поручение об аресте автомобиля.
Транспортное средство подлежит реализации, а вырученные средства будут направлены на погашение задолженности в пользу взыскателей.