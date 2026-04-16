В Пермском крае 18 апреля состоится «Тотальный диктант»

Прикамцы смогут написать диктант на одной из 28 площадок.

Источник: Комсомольская правда

Всероссийский «Тотальный диктант» в этом году в Прикамье пройдет 18 апреля в 13:00. Акция охватит в регионе 28 площадок, сообщается на официальном сайте проекта.

Участники напишут текст Алексея Варламова и познакомятся с его адаптациями на национальных языках в проекте «Тот. Язык», а также попробуют силы в тестах квестах TruD и Недиктанте. Кроме того, в в день проведения диктанта пройдёт прямой эфир о языке и литературе.

Присоединиться к «Тотальному диктанту» может любой желающий — как очно, так и онлайн. При очном участии необходимо иметь при себе ручку. Текст зачитают пермские журналисты, телеведущие, писатели и педагоги.

В краевой столице диктант пройдет на нескольких площадках, в том числе в Библиотеке им. А. М. Горького, торговых центрах «Планета» и «iMall Эспланада», в кампусе ВШЭ и в Историческом парке «Россия — моя история».