В Пермском крае 18 апреля состоится «Тотальный диктант»

Всероссийский «Тотальный диктант» в этом году в Прикамье пройдет 18 апреля в 13:00. Акция охватит в регионе 28 площадок, сообщается на официальном сайте проекта.
Участники напишут текст Алексея Варламова и познакомятся с его адаптациями на национальных языках в проекте «Тот. Язык», а также попробуют силы в тестах квестах TruD и Недиктанте. Кроме того, в в день проведения диктанта пройдёт прямой эфир о языке и литературе.
Присоединиться к «Тотальному диктанту» может любой желающий — как очно, так и онлайн. При очном участии необходимо иметь при себе ручку. Текст зачитают пермские журналисты, телеведущие, писатели и педагоги.
В краевой столице диктант пройдет на нескольких площадках, в том числе в Библиотеке им. А. М. Горького, торговых центрах «Планета» и «iMall Эспланада», в кампусе ВШЭ и в Историческом парке «Россия — моя история».