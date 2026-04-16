В Омске завершили ремонт поликлиники городской больницы № 9

Ремонт в поликлинике городской больницы № 9 в Омске подошел к концу. Работы в медучреждении велись больше года по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве внутренней политики Омской области.
В отремонтированных помещениях установили новую медицинскую мебель и оборудование. Смотровой кабинет получил гинекологическое кресло, а кабинет хирурга оснастили перевязочным столом. В процедурном кабинете установили кондиционер. В кабинетах приема разместили рециркуляторы, кушетки, стеллажи и медицинские шкафы. Оборудована зона ожидания около процедурного кабинета.
«Поликлиника теперь выглядит более эстетично, стало светлее и уютнее. Новая мебель обеспечила не только удобство для наших пациентов, но и улучшила рабочие условия для медицинского персонала», — рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Ксения Рубцова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.