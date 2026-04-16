Что такое здоровое долголетие?

Здоровое долголетие — это не просто отсутствие болезней, а управление процессами старения для сохранения активности и качества жизни в любом возрасте. В отличие от стандартной превентивной медицины (которая реагирует на риски конкретных заболеваний), медицина здорового долголетия действует на опережение: воздействует на фундаментальные биологические механизмы износа организма. Цель — не лечить, а продлевать молодость клеток и функциональность тела.