Что такое здоровое долголетие?

Здоровое долголетие — это не просто отсутствие болезней, а управление процессами старения для сохранения активности и качества жизни в любом возрасте. В отличие от стандартной превентивной медицины (которая реагирует на риски конкретных заболеваний), медицина здорового долголетия действует на опережение: воздействует на фундаментальные биологические механизмы износа организма. Цель — не лечить, а продлевать молодость клеток и функциональность тела.
Какие основные принципы здорового долголетия?
— Оценка биологического возраста — показатель реального состояния организма (отличается от паспортного). Он динамичен, зависит от образа жизни, стресса, сна и питания.
— Выявление «предрисков» — зоны, где профилактика максимально эффективна. Врач ищет не болезнь, а скрытые процессы, которые запустят ускоренное старение через годы.
— Персонализация — анализ биомаркеров, генетики, метаболизма и когнитивных функций с помощью искусственного интеллекта.
— Управление механизмами старения (воспаление; дисфункция митохондрий — когда клетки перестают вырабатывать энергию; износ ДНК, загрязнение клеток). Инструменты: питание (средиземноморская диета, интервальное голодание), физическая активность (сочетание аэробной, силовой и на гибкость), сон, снижение стресса.
Как программа здорового долголетия внедряется в России?
В России направлению придают большое значение. Уже подготовлены первые 260 врачей по здоровому долголетию (официальный статус появится уже в этом году). Они прошли обучение и работают в регионах.
Также открываются профильные центры, в которых применяют:
- — собственные алгоритмы оценки биовозраста (в том числе соединительной ткани);
- — специальное ПО для опросников, сокращающее время приема;
- — обезличенные большие данные для сравнения старения в разных регионах.
К концу 2026 года в каждом субъекте РФ появится минимум один базовый центр здорового долголетия. Задача — сделать доступной комплексную диагностику биовозраста и коррекцию образа жизни для здоровых людей (не только для больных). В будущем центры развернут повсеместно.
По словам заместителя директора по трансляционной медицине Российского геронтологического научно-клинического центра, доктора медицинских наук, профессора Ирины Стражеско, генетика определяет лишь 20−25 процентов долголетия. Остальное — образ жизни. Человек сам управляет своей траекторией старения. Медицина долголетия дает инструменты, но «волшебной таблетки» пока нет. Эффект достигается через ежедневные решения: движение, питание, сон, отсутствие хронического воспаления.