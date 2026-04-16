Какая погода будет в родительский день в Красноярске

Календарная весна не спешит радовать красноярцев теплой и солнечной погодой. На текущей неделе были отрицательные температуры ночью, прохладные дни, ветер и снег. Тепла синоптики не прогнозируют и на следующую рабочую неделю. Начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал, какая погода ждет красноярцев в начале следующей недели. В понедельник, 20 апреля, ожидается небольшой дождь и мокрый снег, ветер северо-западный 5—10 метров в секунду. Ночью термометры покажут 1…-3 градуса, днем — 0…+2. В течение суток 21 апреля синоптики прогнозируют снег. Ночью — −3…-5, днем — 0…+2 градуса. Днем ветер северо-восточного направления 5—10 метров в секунду. В среду, 22 апреля, ожидаются осадки: снег, мокрый снег. Ночью термометры покажут около −5…-7, днем +3…+5 градусов. Днем возможен восточный ветер 5—10 метров в секунду. Напомним, во вторник, 21 апреля, Радоница (родительский день) — многие красноярцы отправятся на погосты, чтобы прибраться на могилах своих близких и «помянуть» их. Накануне и в день Радоницы будут ограничены движение и парковка транспорта в районе кладбищ.