Матч ФК «Пари НН» рассудит 30-летний рефери из Ярославля

Российский футбольный союз произвёл назначение судейских бригад на предстоящий 25-й тур в Российской премьер-лиги, который пройдёт 17−19 апреля.
Матч ФК «Пари НН» — «Динамо» (Москва), который пройдёт в субботу, 18 апреля, доверено обслуживать 30-летнему арбитру из Ярославля Андрею Прокопову.
Помощники судьи — Максим Гаврилин, Андрей Болотенков; резервный судья — Данил Набока; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Артур Фёдоров; инспектор — Александр Гончар.
Узнать больше по теме
