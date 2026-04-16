Матч ФК «Пари НН» рассудит 30-летний рефери из Ярославля

Андрей Прокопов проведёт только четвёртую игру в РПЛ.

Российский футбольный союз произвёл назначение судейских бригад на предстоящий 25-й тур в Российской премьер-лиги, который пройдёт 17−19 апреля.

Матч ФК «Пари НН» — «Динамо» (Москва), который пройдёт в субботу, 18 апреля, доверено обслуживать 30-летнему арбитру из Ярославля Андрею Прокопову.

Помощники судьи — Максим Гаврилин, Андрей Болотенков; резервный судья — Данил Набока; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Артур Фёдоров; инспектор — Александр Гончар.

В этом сезоне Прокопов отработал на 14 играх первой лиги, а в РПЛ его назначали только 3 раза. Все в этом году. Молодой судья обслуживал матчи «Оренбург» — «Акрон» (2:0, 4 жёлтые карточки), «Сочи» — «Краснодар» (1:2, 6 жк), «Рубин» — «Оренбург» (0:0, 4 жк).

