В Хабаровском крае отремонтируют еще один участок дороги к селу Дружба

Более 14 км дороги к селу Дружба, примыкающей к федеральной трассе А-376 Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, приведут в нормативное состояние в Хабаровском крае. Работы запланированы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
На участке дороги специалистам предстоит восстановить основание полотна методом холодного ресайклинга, что позволит переработать старое покрытие прямо на месте, сделать дорогу прочнее, продлить срок ее службы и сократить затраты. Затем рабочие уложат слой щебеночно-мастичного асфальтобетона, установят знаки и нанесут разметку.
Напомним, что в прошлом году в порядок привели участок этой дороги протяженностью 9 км. Особое внимание было уделено ремонту с 9 по 14 км, где расположены школа, детский сад, поликлиника и Дом культуры. Помимо укладки нового асфальта, там обустроили тротуары с перилами, а также установили автобусные павильоны и посадочные площадки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.