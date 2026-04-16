На участие в предварительном голосовании «Единой России» заявились 2100 человек

В Нижегородской области на участие в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов в Государственную думу заявились 97 человек. Прием документов продолжается на сайте pg.er.ru и завершится 30 апреля.
Процедура проходит в преддверии сентябрьских выборов 2026 года. Она позволяет партии заранее определить наиболее сильных и востребованных кандидатов, а избирателям — оценить участников до основного голосования. В этом году в регионе заметно широкое представительство как действующих депутатов, так и общественно активных кандидатов, что свидетельствует о высоком интересе к процедуре.
В числе подавших документы — первый заместитель председателя городской думы Нижнего Новгорода Евгений Костин. Он идет по Приокскому одномандатному избирательному округу № 132. Также заявление подала депутат Законодательного собрания Нижегородской области, председатель комитета по социальным вопросам, региональный координатор партийного проекта «Мир возможностей» Наталья Смотракова, которая выдвигается по избирательному округу № 9. Наталья отметила, что участие в предварительном голосовании для нее связано с дальнейшей работой в регионе: «Избиратели должны сами определить, за кого они будут голосовать. Предварительное голосование — это борьба, в которой победит самый достойный. Программа у меня одна: продолжить ту работу, которую я начала в этом созыве. Это законы в сфере социальной политики — особенно меня волнуют вопросы детей-инвалидов, детей-сирот и многодетных семей. И конечно, работа в округе: продолжение проектов, которые уже начаты».
Среди кандидатов — представители территориальных групп, одномандатных округов и партийного списка. Такой формат позволяет охватить разные направления предстоящей кампании и обеспечить представительство муниципальной и региональной повестки на федеральном уровне. По данным партии, регистрация идет в установленном порядке и без нарушений.
В целом по стране конкурс на предварительном голосовании «Единой России» по выборам в Госдуму уже составил почти пять человек на место. Как отметил секретарь Генерального совета партии, первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Владимир Якушев, огромный интерес проявляют участники специальной военной операции.
«17% заявок — от наших героев. Все они получат сопровождение от ведущих экспертов, чтобы иметь возможность уверенно выступить в ходе предварительного голосования, научиться азам политической работы, работы с избирателями», — сказал он.
Также Якушев подчеркнул, что почти 40% участников — беспартийные, а каждый пятый зарегистрированный кандидат моложе 35 лет. При этом заявки подают представители самых разных сфер — от малого и среднего бизнеса до образования, здравоохранения, социальной и культурной сферы. Количество участников предварительного голосования по отбору кандидатов ЕР в Госдуму уже превысило 2,1 тыс. человек.
Председатель Федерального оргкомитета по проведению предварительного голосования Александр Карелин отметил, что процедура проходит без нарушений. По его словам, предварительное голосование стало реальным инструментом народного доверия, обеспечивающим дополнительную прозрачность и легитимность выборов.
Во второй половине июня окончательный список кандидатов от партии будет утвержден на съезде.