Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что происходит на Крымском мосту после открытия движения

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости Крым. На Крымском мосту после открытия движения стоят километровые пробки — в очереди более авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.

Источник: РИА "Новости"

Проезд закрыли в четверг около полудня. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ограничение продлилось около полутора часов.

«По состоянию на 14:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 140 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стоят 300 авто. Время ожидания около часа», — говорится в сообщении.

Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра — киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть в целях безопасности — в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.

Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше