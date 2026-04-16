Что происходит на Крымском мосту после открытия движения

Проезд закрыли в четверг около полудня. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ограничение продлилось около полутора часов.
«По состоянию на 14:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 140 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стоят 300 авто. Время ожидания около часа», — говорится в сообщении.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра — киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть в целях безопасности — в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.