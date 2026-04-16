В Нижнем Новгороде пройдёт Суперфинал ПФО по баскетболу 3×3

24−25 апреля на площадках ФОКа «Мещерский» пройдёт Суперфинал турнира Приволжского федерального округа по баскетболу 3×3 среди юношей и девушек.
В Суперфинале встретятся сильнейшие команды из 14 регионов ПФО: Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртская, Чувашская Республики, Пермский край, а так же Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей.
Соревнования пройдут отдельно среди обучающихся общеобразовательных организаций (СОШ) и профессиональных образовательных организаций (СПО). Участвуют как юноши, так и девушки, всего будет представлено — 56 команд.