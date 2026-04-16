Состав «Буревестника» Москва — Нижний Новгород увеличат до 13 вагонов

В летний сезон состав скоростного двухэтажного поезда «Буревестник», следующего по маршруту «Москва — Нижний Новгород» будет увеличен до 13 вагонов. Об этом сообщает РЖД.
«Буревестник» курсирует ежедневно. Отправляется утром, днём и вечером. В зависимости от расписания поезд останавливается во Владимире, Коврове, Дзержинске.
В состав входят двухэтажные вагоны с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, купейный штабной вагон с купе для маломобильных пассажиров, вагон СВ и вагон-бистро.
В увеличенном составе «Буревестники» будут перевозить пассажиров с 17 апреля по 1 октября.
Напомним, первый «Буревестник» отправился в Нижний Новгород с Ярославского вокзала в декабре 2025 года.