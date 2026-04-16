День открытых дверей пройдет в нижегородских колледжах 18 апреля

18 апреля в Нижегородской области состоится единый день открытых дверей в колледжах и техникумах, которые участвуют в программе «Профессионалитет». Мероприятие пройдёт сразу на 49 площадках в разных муниципалитетах региона. Главные гости — ученики 8−9 классов и их родители.
Как напомнили в региональном министерстве образования, с 2025 года программа «Профессионалитет» реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Сегодня в области действует уже 16 кластеров — 15 образовательно-производственных и один образовательный. До конца года запустят ещё три. Главная особенность проекта — тесная связь колледжей с предприятиями-партнёрами. Образовательные программы здесь разрабатывают под реальные запросы экономики.
Ключевая цель Единого дня открытых дверей — помочь школьникам осознанно выбрать свой путь. Ребята смогут понять, стоит ли идти в 10−11 классы или лучше поступать в учреждение среднего профессионального образования на конкретную специальность.
Гостей ждут родительские собрания, экскурсии по учебным заведениям и мастер-классы по профессиям, которые сегодня нужны на рынке труда.
Чтобы попасть на мероприятие, нужно заранее ознакомиться с правилами регистрации на официальных сайтах колледжей и техникумов-участников. При себе обязательно иметь документ, удостоверяющий личность. Это требование обеспечивает безопасность и порядок.
Напомним, национальный проект «Молодёжь и дети» реализуется по поручению президента России Владимира Путина и включает девять федеральных проектов и программ, среди которых «Россия — страна возможностей», «Мы вместе», «Педагоги и наставники», «Профессионалитет» и другие.