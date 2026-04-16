В Дзержинском округе Калужской области обновят детский сад «Улыбка»

Детский сад «Улыбка» в селе Льва Толстого Дзержинского округа Калужской области капитально отремонтируют по нацпроекту «Семья». К новому учебному году пространство учреждения станет более функциональным, сообщили в районной администрации.
В настоящее время в детском саду уже идут строительные работы внутри помещения. Специалисты обновили кровлю здания, смонтировали теплый пол, установили двери в пяти группах. В коридоре сделана новая обшивка из гипсокартона, а на лестничных клетках проложены трубы отопления. Обновлены и входные группы детского сада. Продолжаются работы по обновлению фасада и закупке нового оборудования.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.