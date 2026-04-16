18 калининградцев пробились в полуфиналы конкурса управленцев «Лидеры России»

Отбор сейчас проходит в онлайн-формате.

В онлайн-полуфиналах конкурса «Лидеры России. Команда» участвуют 18 представителей Калининградской области, сообщают организаторы.

Сейчас участники решают кейсы из реальной жизни руководителей, показывают свои управленческие навыки и умение работать коллективно.

Отмечается, что к онлайн-полуфиналам допустили 719 команд. Всего участниками шестого сезона конкурса «Лидеры России. Команда» стали более 75 тысяч руководителей из всех 89 регионов РФ и 66 иностранных государств.

Испытания продолжатся в формате онлайн до мая 2026 года для конкурсантов всех категорий.

Конкурс управленцев «Лидеры России» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» проводится с 2017 года.