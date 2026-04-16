Почему в Калининграде опасно ездить на самокате: полный разбор ловушек для пользователей СИМ

Калининград для пользователей электросамокатов — город контрастов. С одной стороны — компактный, без резких перепадов высот, с другой — полный ловушек, которые способны испортить даже самую аккуратную поездку. «Клопс» собрал основные опасности, которые подстерегают самокатчиков.
Как город «роняет» самокатчиков.
Ливнёвка — скрытая угроза. Если решётка установлена вдоль движения, колесо самоката может провалиться внутрь. Особенно опасны второстепенные улицы, где самокатчики часто едут по проезжей части.
Даже оборудованные съездами бордюры остаются проблемой. Перепад в 5−10 сантиметров для Калининграда, к сожалению, норма. Заедешь на такой под углом — и почувствуешь резкий рывоку руля, а там и упасть недолго. Часто это происходит при попытке срезать маршрут.
Ночью и на пустых дорогах самокатчики чаще выезжают на брусчатку. Историческое покрытие для узких колёс становится настоящим испытанием. В сухую погоду мостовая создаёт сильную вибрацию, а в дождь становится скользкой.
Отдельная проблема — зазоры между камнями, где колесо может резко заблокироваться. Типичный сценарий: человек едет вдоль площади Победы, попадает в щель — и перелетает через руль.
Не менее опасны трамвайные пути. Если пересекать их под острым углом, колесо буквально засасывает в жёлоб. Такие падения происходят мгновенно и часто заканчиваются травмами рук и головы. Безопасный вариант — пересекать рельсы строго под углом 90 градусов.
Где самокатчики становятся «невидимками».
В центре Калининграда много домов с арками на выезде из дворов. Здесь возникает классическая конфликтная точка: водитель автомобиля не ожидает, что ему навстречу может вылететь самокат, движущийся со скоростью до 25 км/ч.
Эксперт по микромобильности Илья Абросимов отмечает: «Приблизительно каждое девятое ДТП с СИМ в России происходит именно в такой точке. Пользователь даже при полном соблюдении правил здесь сильно рискует».
В Калининграде за прошлый год зафиксировали семь таких аварий. Один из показательных случаев произошёл в Чкаловске, где столкновение произошло на велодорожке. При оформлении ДТП инспектор решил, что самокатчик должен был уступить, поскольку автомобиль уже начал манёвр.
Похожая ситуация возникает при поворотах: водитель смотрит на дорогу и светофор, не ожидая «быстрый объект» сбоку. Самокатчик становится «невидимкой».
Между двумя потоками машин.
Отдельная категория риска — мосты и крупные развязки. Например, Второй эстакадный мост. Здесь нет полноценной инфраструктуры для СИМ: отсутствуют сквозные тротуары, и по правилам приходится двигаться по краю проезжей части.
Проблема в том, что на таких участках есть полосы разгона и торможения. В какой-то момент пользователь самоката оказывается между машинами.
По словам Абросимова, такие случаи редки, но психологически самые тяжёлые: «Пользователь СИМ оказывается зажат двумя потоками автомобилей — это довольно страшно».
Где в городе опаснее всего: список мест.
В Калининграде есть несколько зон, где риски особенно высоки.
Район Пролетарской и Черняховского у ТЦ «Европа» — плотный пешеходный поток на узких тротуарах. Самокатчик здесь вынужден буквально протискиваться, рискуя задеть людей или оказаться под автобусом при повороте. Остров Канта и набережная Трибуца. Здесь действует режим медленной зоны: самокат может резко потерять скорость из-за ограничений. Пользователь не всегда к этому готов, начинает нервничать, резко тормозит — и падает, особенно на плитке после дождя. Перекрёсток Горького и Озерова — сложная геометрия и интенсивное движение. Частая ошибка — попытка быстро проскочить проезжую часть, пока горит разрешающий сигнал. Водители ориентируются на светофор и не ждут самокатчика сбоку. Деревянный мост опасен из-за его покрытия. Деревянный настил становится скользким даже при небольшой влажности, а стыки между элементами могут «закусить» колесо. Кроме того, там слишком много людей, возникают конфликты. Улицы Тельмана и Кутузова выглядят безопасно, но асфальт во многих местах деформирован корнями деревьев. Самокатчик может не заметить эти «волны» и потерять управление. Площадь Победы — зона хаотичного движения пешеходов. Маневрировать между ними на скорости просто опасно.
Ошибки, которые стоят денег.
С развитием контроля в сфере кикшеринга растёт и число штрафов. Самое частое нарушение — проезд по пешеходному переходу. Камеры всё чаще фиксируют такие случаи. С этого года арендные электросамокаты в Калининграде оборудованы индивидуальными номерами. Представители кикшеринговых компаний уверяют, что в 2026-м уже выписали больше тысячи штрафов.
Поездки вдвоём — ещё одна распространённая ошибка. Сейчас сервисы проката отслеживают это по весу. Если лимит превышен, поездка может завершиться принудительно, а аккаунт заблокирован со штрафом в несколько тысяч рублей.
Отдельное нарушение — управление в нетрезвом виде. Если у пользователя есть водительские права, инспектор может инициировать процедуру лишения — даже если речь идёт о самокате.
Есть и нюанс с мощностью: устройства свыше 250 Вт могут приравниваться к мопедам. Это автоматически влечёт другие требования — от обязательного наличия прав до движения по проезжей части.
ДТП без страховки.
Даже если самокатчик полностью прав, это не гарантирует компенсации. Отдельная проблема — аварии с автомобилями без ОСАГО. В Калининграде за прошлый год было три таких случая. Формально виновник обязан возместить ущерб, но на практике всё заканчивается судом.
Как отмечает Абросимов, в таких ситуациях многое зависит от стоимости самоката: если она невелика, тратить время и деньги на разбирательства зачастую бессмысленно.
Технические сбои и ограничения проката.
Неожиданной проблемой становятся и сами самокаты. Из-за сбоев GPS устройство может решить, что пользователь выехал за пределы разрешённой зоны, и резко затормозить. Поездка превращается в попытку удержать равновесие.
Бывают и менее опасные, но раздражающие ситуации, когда невозможно завершить аренду в нужной точке. Пользователь вынужден ехать дальше или вести самокат пешком. Реальный случай: человек взял самокат в районе школы на Арсенальной, чтобы доехать до перекрёстка с Невского, однако завершить поездку там не смог. Молодому человеку пришлось ехать до ТЦ «Аврора», а потом идти пешком.
Хаос на тротуарах и велодорожках.
Отдельная проблема — поведение пешеходов, обусловленное самой дорожной инфраструктурой. Люди не придерживаются строгой стороны движения, на узком тротуаре это становится проблемой для самокатчиков. Одни из них строго соблюдают правила и двигается предсказуемо, другой едет «по ситуации», лавируя между пешеходами. Часто это заканчивается столкновениями.
Отдельная ловушка — велопешеходные дорожки. Многие самокатчики и велосипедисты ошибочно считают, что раз на покрытии есть соответствующая разметка, значит приоритет у них. На практике всё наоборот: ПДД всегда оставляют преимущество за пешеходом. Именно поэтому попытки прогнать людей сигналом или на скорости объехать их нередко приводят к опасным ситуациям.
Полноценные велосипедные дорожки, где приоритет действительно у СИМ и велосипедов, в городе встречаются редко. В большинстве случаев самокатчику приходится подстраиваться под пешеходов и снижать скорость.