Почему в Калининграде опасно ездить на самокате: полный разбор ловушек для пользователей СИМ

Район Пролетарской и Черняховского у ТЦ «Европа» — плотный пешеходный поток на узких тротуарах. Самокатчик здесь вынужден буквально протискиваться, рискуя задеть людей или оказаться под автобусом при повороте. Остров Канта и набережная Трибуца. Здесь действует режим медленной зоны: самокат может резко потерять скорость из-за ограничений. Пользователь не всегда к этому готов, начинает нервничать, резко тормозит — и падает, особенно на плитке после дождя. Перекрёсток Горького и Озерова — сложная геометрия и интенсивное движение. Частая ошибка — попытка быстро проскочить проезжую часть, пока горит разрешающий сигнал. Водители ориентируются на светофор и не ждут самокатчика сбоку. Деревянный мост опасен из-за его покрытия. Деревянный настил становится скользким даже при небольшой влажности, а стыки между элементами могут «закусить» колесо. Кроме того, там слишком много людей, возникают конфликты. Улицы Тельмана и Кутузова выглядят безопасно, но асфальт во многих местах деформирован корнями деревьев. Самокатчик может не заметить эти «волны» и потерять управление. Площадь Победы — зона хаотичного движения пешеходов. Маневрировать между ними на скорости просто опасно.