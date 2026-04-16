Описано формирование петель ДНК внутри ядер клеток

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Российские и немецкие исследователи разработали физическую теорию, которая описывает процесс формирования большинства крупных петель ДНК внутри клеток тела людей и других живых существ и связывает его с работой белка когезина. Данный подход поможет ученым раскрыть связи между болезнями и сбоями в пространственной организации генома, сообщила пресс-служба «Сколтеха» (входит в группу ВЭБ.РФ).
«Долгое время считалось, что основная структурная роль когезина сводится к удержанию копий хромосом после репликации. Наша работа показывает, что этим его функция не исчерпывается: одиночные комплексы когезина на протяжении большей части жизни клетки активно организуют трехмерную структуру генома, формируя петли из длинных участков ДНК», — пояснил старший преподаватель «Сколтеха» Кирилл Половников, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как объясняют ученые, геном человека и других живых существ состоит из нескольких хромосом, сверхдлинных нитей ДНК, упакованных особо плотным образом внутри ядра клетки. Несмотря на высокую плотность упаковки хромосом, напоминающих в трехмерном виде своеобразный «брикет лапши», клетка при этом сохраняет способность считывать гены и регулировать их активность.
Биологи, а также физики и математики, давно интересуются тем, как геном устроен в трехмерном виде, как клетка его сворачивает и разворачивает и какие фундаментальные физические принципы управляют этим процессом. Для получения этих сведений ученые сейчас используют несколько высокоэффективных экспериментальных методов, однако многие из них сами по себе вносят искажения в считываемую трехмерную структуру генома, что порождает дискуссии о его реальной форме.
В частности, исследователи до настоящего времени не были уверены в том, как много молекул белка когезина, играющих роль своеобразного молекулярного «мотора», необходимо для формирования крупных петель ДНК внутри свернутых хромосом. Для разрешения этих диспутов российские ученые создали компьютерную модель на базе методов полимерной физики, которая описывает процесс формирования петель и учитывает в своей работе возможные искажения в экспериментальных данных.
Проведенные при ее помощи расчеты показали, что 60−70% всей ДНК в клетке находится внутри петель, каждая из которых образуется в среднем ровно одним молекулярным мотором. Эти результаты расчетов были впоследствии подтверждены при изучении реальных петель ДНК из человеческих и мышиных клеток. Понимание этого поможет ученым более точно моделировать аномалии в структуре генома и раскрывать их роль в развитии опухолей и хронических болезней, подытожили исследователи.