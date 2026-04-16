В Прикамье с начала сезона от укусов клещей пострадали больше ста человек

Больше ста человек пострадали от укусов клещей с начала сезона, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.
По данным на 15 апреля, в медицинские организации региона обратились 125 человек, из них 27 — дети. Укусы зафиксированы в 30 территориях. Чаще всего клещи нападали в Перми (24 случая), Пермском районе (16), а также в Верещагинском и Кудымкарском районах (по 8). В 53% случаев нападение произошло на придомовой территории, в 31% — в лесу, в 16% — на садовых участках.
Лабораторные исследования показали, что один клещ оказался инфицирован иксодовым клещевым боррелиозом.
Роспотребнадзор напоминает: вся территория края эндемична по клещевому вирусному энцефалиту. Лучшая защита — прививка. Завершить вакцинацию нужно за две недели до выезда в опасную зону. Особое внимание — детям: прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства.
На открытых территориях необходимо проводить дератизацию и акарицидные обработки. Не стоит пить сырое молоко из частных хозяйств — его нужно кипятить. Опасно и молоко, и продукты из него: творог, сметана.
Если клещ присосался, его нужно снять (лучше у специалиста) и отвезти в лабораторию на исследование.