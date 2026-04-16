На юге Красноярского края заметили первых проснувшихся медведей

В заказнике «Солгонский кряж» на юге Красноярского края инспекторы нашли первые следы бурых медведей. Это произошло 16 апреля, пишет «Комсомольская правда — Красноярск».

По словам специалистов, косолапые обычно просыпаются в начале или середине апреля, так что сроки привычные. Из берлог хищники выходят скорее уставшими и сонными, чем агрессивными — мышцы долго бездействовали, запасы энергии на исходе. Но медведицы с медвежатами уже могут быть опасны.

Проснувшиеся звери едят все подряд: охотятся на копытных, раскапывают корни и выходят на сельхозполя. Специалисты советуют обходить стороной медвежьи тропы.

Отпугнуть медведя можно шумом. Туристам стоит брать с собой свистки, трещотки или другие громкие предметы. Помогает и громкий разговор. Если идете группой и встретили хищника, соберитесь плотнее и сохраняйте спокойствие — так зверь увидит толпу и уйдет.

Первого медведя в этом году заметили еще 31 марта в Минусинском округе на станции Кызыкуль вдоль железной дороги. Тогда местные власти просили жителей быть осторожнее.

