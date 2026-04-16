Собянин и Белозеров открыли новый городской вокзал на месте ж/д станции «Тестовская»

«Сегодня вместе с РЖД мы запускаем основную часть этого вокзала, которая обеспечит пересадку около 100 тыс. пассажиров в сутки. В ближайшие годы, я думаю, это будет 140−150 тыс. Это будет один из крупнейших в мире транспортных хабов», — сказал Собянин во время открытия вокзала.
Он поблагодарил Белозерова за совместную работу, обратив внимание на то, что это «очень сложный, очень важный и нужный объект».
По словам мэра, Москва-Сити — это не только крупнейший деловой центр, но еще и крупнейший транспортный хаб.
«Для того, чтобы обеспечить его развитие и обеспечить комфортные перевозки, мы создали целые дополнительные транспортные системы. Это дороги, развязки. Помимо этого, построена станция Московского центрального кольца, МЦД-1, МЦД-4, новая станция метрополитена. Важно было всю эту инфраструктуру объединить в единое целое, чтобы было комфортно пересаживаться с одного вида на другой. Вот такая задача была поставлена», — подчеркнул Собянин.
В свою очередь, Белозеров поблагодарил мэра Москвы и его команду за инновационные решения при строительстве вокзала, которые «десятилетия будут делать Москву лучшим мегаполисом мира». «Раньше, буквально еще 10−15 лет назад, железная дорога и эскалатор — это были несовместимые понятия. Сегодня мы открываем эту станцию по новому стандарту, согласованному с Москвой. Это специальные указатели, это пять лифтов, это десять эскалаторов, это “сухие ноги”. Для москвичей такой важный этап — это сокращение времени передвижения. Этот хаб даст возможность сократить время с 15 минут пересадки на 5−10 минут с большим комфортом. Для жителя Москвы это очень важно», — сказал глава РЖД. Он отметил, что в 2026 году здесь также планируется открытие нового вестибюля, новой платформы, которые создадут комфортные условия для москвичей.
Работы по реконструкции
Как сообщили в пресс-службе столичной мэрии, реконструкция станции Тестовская была начата во втором квартале 2023 года. Работы велись круглосуточно — в условиях плотной городской застройки — по специальной технологии без остановки движения поездов.
В составе вокзала Москва-Сити МЦД-1 общей площадью свыше 10 тыс. кв. м были построены две современные платформы, южный пассажирский вестибюль, оснащенный турникетами, кассами, туалетными комнатами и динамической системой навигации.
В пресс-службе отметили, что вестибюль МГВ интегрирован со станцией Москва-Сити МЦД-4 и выходом к бизнес-центру «Айсити» (ул. Ермакова Роща, д. 1, стр.1). Кроме того, он соединен с подземным пешеходным переходом через Третье транспортное кольцо, благодаря чему возможен транзитный проход пассажиров ко 2-му Красногвардейскому проезду. Ранее этот путь был закрыт для пешеходов, уточнили в мэрии.
Там также сообщили, что за счет улучшения графика движения уже с 29 марта 2026 года было сокращено время следования аэроэкпресса «Одинцово — Шереметьево». Поездка от МГВ Москва-Сити до аэропорта на комфортном двухэтажном поезде займет 54 минуты вместо часа.
На август 2026 года намечено открытие северного вестибюля с выходом в сторону Шмитовского проезда и третьей платформы. С открытием МГВ Москва-Сити МЦД-1 завершились все основные работы, добавили в мэрии.
«По просьбе правительства Москвы в настоящее время РЖД прорабатывает возможность введения дополнительной остановки на Москва-Сити для части международных поездов “Москва — Минск” уже осенью 2026 года», — говорится в сообщении.