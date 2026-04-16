В Перми троих жителей будут судить за мошенничество с материнским капиталом

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей. Дело направлено в суд, обвиняемым вменяется мошенничество при получении социальных выплат.
По данным следствия, в 2022 году две женщины 35 и 45 лет договорились о незаконных действиях с ранее судимым 65-летним мужчиной. Он стал организатором схемы.
Участники группы подали в Пенсионный фонд России ложные сведения о якобы рождении ребёнка вне медицинского учреждения. Это позволило им получить право на материнский капитал.
Затем они заявили, что деньги нужны для улучшения жилищных условий. Для этого был оформлен кредит на строительство дома на земельном участке. После поступления средств на счёт одного из участников деньги были сняты наличными и разделены между всеми участниками схемы. Позже часть материнского капитала была направлена на погашение кредита.
Ущерб федеральному бюджету составил более 500 тысяч рублей.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.