В поселке Всеволодо-Вильва Прикамья благоустроят Морозовский парк

Работы по благоустройству Морозовского парка начнутся в этом году в поселке Всеволодо-Вильва Александровского округа Пермского края. Территория преобразится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации округа.
Это общественное пространство выбрали сами жители в ходе общероссийского голосования, которое проводилось весной-летом 2025 года. Работы пройдут в три этапа и продлятся с 2026-го по 2028-й годы. По плану парк превратится в живописное место для отдыха и прогулок, где будут обустроены несколько тематических зон для проведения концертов, выставок, других массовых мероприятий. Уникальную природную красоту парка дополнят теневые навесы, скамейки, урны, дорожки. Для обеспечения безопасности будет обновлено ограждение парка, установлено современное освещение и видеонаблюдение.
Морозовский парк был основан в поселке Всеволодо-Вильва в конце XIX века. В советское время он был местом притяжения местных жителей, но в перестроечное время оказался заброшен и потерял былое величие. Участие в нацпроекте подарит Морозовскому парку новую жизнь. Во Всеволодо-Вильве появится красивое, комфортное и уютное место для прогулок и отдыха.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.