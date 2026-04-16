В поселке Всеволодо-Вильва Прикамья благоустроят Морозовский парк

Это общественное пространство выбрали сами жители в ходе общероссийского голосования, которое проводилось весной-летом 2025 года. Работы пройдут в три этапа и продлятся с 2026-го по 2028-й годы. По плану парк превратится в живописное место для отдыха и прогулок, где будут обустроены несколько тематических зон для проведения концертов, выставок, других массовых мероприятий. Уникальную природную красоту парка дополнят теневые навесы, скамейки, урны, дорожки. Для обеспечения безопасности будет обновлено ограждение парка, установлено современное освещение и видеонаблюдение.