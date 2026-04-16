В Нижнем Новгороде открыли выставку в честь 130-летия музея в Дмитриевской башне

Выставка отражает ключевые этапы развития учреждения — от момента открытия в Дмитриевской башне до экспедиционных находок 2026 года. Директор рассказал о настоящих подвигах, которые приходилось совершать ради сохранения сокровищ: например, во время войны девять женщин и один мужчина за семь дней сумели упаковать весь богатейший фарфоровый фонд, засмолить его в бочке и закопать при эвакуации музея. При этом ни один предмет не был утерян. Сейчас на это уходят недели, отмечает Филиппов.