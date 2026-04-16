В Нижнем Новгороде открыли выставку в честь 130-летия музея в Дмитриевской башне

В Нижнем Новгороде в Дмитриевской башне кремля открылась выставка «Музей 130. Сохраняем историю с 1896 года», где раритетные вещи царской семьи соседствуют с древними окаменелостями. Экспозиция приурочена к юбилею музея и знакомит гостей с его историей и с историей всего региона, сообщает Pravda-nn.ru.
Дмитриевская башня когда-то стала первым домом исторического музея: именно здесь в 1896 году представили первую экспозицию городского музея. Его преемником после разделения на исторический и художественный стал Нижегородский историко-архитектурный музей-заповедник. Сегодня это не только музей, но и научный и реставрационный центр с большой коллекцией.
Генеральный директор музея Юрий Филиппов отметил, что вместить 130-летнюю историю в залы одной башни крайне сложно. Поэтому организаторы сосредоточились на том, как трансформировалась миссия музея и вместе с ней менялось содержание их фондов.
Выставка отражает ключевые этапы развития учреждения — от момента открытия в Дмитриевской башне до экспедиционных находок 2026 года. Директор рассказал о настоящих подвигах, которые приходилось совершать ради сохранения сокровищ: например, во время войны девять женщин и один мужчина за семь дней сумели упаковать весь богатейший фарфоровый фонд, засмолить его в бочке и закопать при эвакуации музея. При этом ни один предмет не был утерян. Сейчас на это уходят недели, отмечает Филиппов.
Среди экспонатов также есть памятная медаль в честь начала восстановления Нижегородского кремля, фарфоровое блюдо с вензелем императора Николая I, серебряная кружка с крышкой с портретами членов царской семьи, Евангелие 1689 года в серебряном окладе, предметы из коллекций графа Аракчеева и цесаревича Александра Николаевича (из фарфоровой кладовой Эрмитажа), раритеты из клада купцов Каменских и предметы еще позднего времени.
Самыми древними экспонатами являются аммониты, которые жили в древнем море, что было на месте современных Нижегородской, Московской и Владимирской областей, 300 миллионов лет назад. Кроме того, есть бивень шерстистого мамонта, который 140 миллионов лет назад ходил по Воскресенскому округу, и череп шерстистого носорога.
Также представлены недавние этнографические и археологические находки: серебряная шейная гривна из раскопок муромского могильника, древние раковины аммонитов, резной кнут и вышитое свадебное полотенце.
Директор музея подчеркивает, что каждый экспонат — это целая история. Увидеть эти богатства можно в Дмитриевской башне кремля до конца года.