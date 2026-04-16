Беспрозванных рассказал о работе спецслужб двух стран в Калининградской области

В Калининградской области побывали с рабочими визитами делегации двух спецслужб — СВР России и КГБ Беларуси. Особенность региона и его роль в обеспечении безопасности нашей страны и Союзного государства обсудили на коллегии. Об этом в МАХ рассказал губернатор Алексей Беспрозванных.
«Мы — геостратегический субъект России в окружении стран НАТО и государств с недружественными правительствами. Работаем в постоянной связке со спецслужбами. Особое внимание уделили работе над недопущением проникновения в регион носителей экстремистской идеологии и террористов-боевиков», — прокомментировал губернатор.
В Калининграде Алексей Беспрозванных провел также переговоры с главой разведки Сергеем Нарышкиным. Кроме того, вопросы безопасности Калининградской области Беспрозванных обсудил с полпредом президента Игорем Руденей.