Суд изъял 81 подстанцию у экс-главы МРСК Северного Кавказа

Рассмотренный Никулинским райсудом иск стал продолжением предыдущего иска, поданного Генпрокуратурой к Каитову и удовлетворенного в июле 2025 года. Тогда с Каитова взыскали активы на сумму свыше 14 млрд руб. Суд пришел к выводу, что в 2006—2011 годах он занимал публично значимую должность и использовал предоставленные полномочия для личного обогащения. Под предлогом монтажа приборов учета электроэнергии в Ставрополе, Дагестане и Ингушетии из федерального бюджета было получено и выведено в подконтрольные Каитову структуры около 2,97 млрд руб., а еще 1,29 млрд руб. МРСК выплатила по фиктивным сделкам с векселями.