Суд изъял 81 подстанцию у экс-главы МРСК Северного Кавказа

Никулинский районный суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к бывшему руководителю Межрегиональной сетевой компании Северного Кавказа (МРСК) Магомеду Каитову. 81 трансформаторная подстанция в Хасавюрте и 363 единицы сетевого оборудования, формально зарегистрированные на аффилированных с ним лиц, обращены в доход государства. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.
В исковом заявлении указано, что в 2024 году Каитов выделил активы из имущественной массы холдинга МРСК и передал аффилированному лицу подстанции и оборудование рыночной стоимостью 250 млн руб. Суд взыскал с ответчиков и обратил в доход государства имущество и денежные средства в размере 270,712 млн руб.
Иск был подан в марте. Ответчиками по нему проходили Каитов и 27-летний Абдул-Малик Мусаев, который, по данным надзора, являлся держателем активов бывшего руководителя МРСК Северного Кавказа. В качестве третьих лиц к процессу были привлечены Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) и Федеральная налоговая служба.
Рассмотренный Никулинским райсудом иск стал продолжением предыдущего иска, поданного Генпрокуратурой к Каитову и удовлетворенного в июле 2025 года. Тогда с Каитова взыскали активы на сумму свыше 14 млрд руб. Суд пришел к выводу, что в 2006—2011 годах он занимал публично значимую должность и использовал предоставленные полномочия для личного обогащения. Под предлогом монтажа приборов учета электроэнергии в Ставрополе, Дагестане и Ингушетии из федерального бюджета было получено и выведено в подконтрольные Каитову структуры около 2,97 млрд руб., а еще 1,29 млрд руб. МРСК выплатила по фиктивным сделкам с векселями.
Полученные средства были легализованы через приобретение ряда энергетических компаний Ставропольского края — «Ставропольэнергосбыта», «Ставропольских городских электрических сетей», «Горэлектросети» и Кисловодской сетевой компании, на базе которых был сформирован частный холдинг, занявший доминирующее положение в региональной электросетевой инфраструктуре, выяснила прокуратура. В состав активов входили и электросети Хасавюрта, включающие административные здания, десятки подстанций и сотни километров линий электропередачи, обеспечивающих энергоснабжение более 200 тыс. потребителей.
Магомед Каитов родился в 1960 году в Карачаево-Черкесии. В 1993 году он создал корпорацию «Камос», занимавшуюся производством шерсти, минеральной воды, спирта и водки. С 1995 года стал представителем Карачаево-Черкесии при правительстве России. В разные годы Каитов занимал руководящие посты в структурах РАО ЕЭС России, а с 2006 года стал гендиректором МРСК Северного Кавказа.
Он уволился по собственному желанию с поста гендиректора в 2011 году, а в 2013-м был объявлен в международный розыск после возбуждения уголовного дела о хищении более 4 млрд руб. Он обвиняется в создании преступного сообщества и мошенничестве.