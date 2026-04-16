В Казани вырастет стоимость парковки на 25 улицах

В столице РТ повысится стоимость стоянки на 34 муниципальных парковках. Соответствующее постановление подписано в исполкоме города.
Изменения тарифов коснутся парковок по следующим улицам: ул. Абсалямова, ул. Ахтямова, ул. Батурина, ул. Дзержинского, ул. Мусы Джалиля, ул. Гаяза Исхаки, ул. Галиаскара Камала, переулок Кочетов, ул. Алексея Козина, ул. Кремлевская, ул. Маяковского, ул. Муштари, ул. Некрасова, ул. Профессора Нужина, ул. Островского, ул. Пушкина, ул. Право-Булачная, Площадь Свободы, ул. Сары Садыковой, ул. Николая Столбова, ул. Театральная, ул. Университетская, ул. Сибгата Хакима, ул. Чернышевского, переулок Щербаковский.
С полным списком адресов и новых установленных тарифов можно ознакомиться в постановлении.
Напомним, что в Казани увеличилось число муниципальных парковок с увеличенным временем бесплатного ожидания. Теперь в городе есть 32 зоны с 30-минутной парковкой на 112 машино-мест.