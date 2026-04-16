В селе Верхнесадовом в Севастополе приступили к ремонту детсада № 113

Детский сад № 113 — единственный в селе Верхнесадовом в Севастополе — начали обновлять по нацпроекту «Семья». Сдать объект планируется до сентября этого года, сообщили в городском департаменте капитального строительства.
«Здание детского сада было возведено в 1976 году как общежитие, однако из-за потребности в дошкольных местах в сельской местности было адаптировано под детский сад. Сегодня здесь функционируют четыре группы, которые посещают 85 воспитанников. После завершения работ учреждение будет полностью соответствовать современным требованиям безопасности и комфорта», — рассказала начальник отдела капитального ремонта объектов культуры, образования и спорта «Единой дирекции капитального строительства» Елена Бойко.
Подрядная организация приступила к ремонту в марте. В дошкольном учреждении обновят инженерные коммуникации, приведут в порядок систему отопления, дополнительно установят наружные пожарные лестницы. В группах появится система кондиционирования, будут созданы условия для доступа маломобильных граждан.
Кроме того, проект капремонта включает благоустройство прилегающей территории. Вокруг детского сада уложат асфальтобетонное покрытие, обустроят наружное освещение. Для детей создадут шесть игровых площадок, шесть веранд и современную спортивную зону.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.