В Белоруссии начнут штрафовать операторов за плохое качество связи

Требования к качеству связи утверждены постановлением Совмина от 31 декабря 2024 года. Документ устанавливает минимальные показатели скорости мобильного интернета в зависимости от типа населенного пункта. К концу 2026 года средняя скорость должна составлять не менее 60 Мбит/с в Минске и областных центрах, 25 Мбит/с — в районных центрах и 10 Мбит/с — на остальной территории. К 2030 году эти показатели вырастут до 135, 110 и 30 Мбит/с соответственно.