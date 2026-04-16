Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белоруссии начнут штрафовать операторов за плохое качество связи

В Белоруссии вводится административная ответственность для сотовых операторов за несоблюдение требований к охвату территории и качеству услуг связи.

Источник: РБК

В Белоруссии вводится административная ответственность для сотовых операторов за несоблюдение требований к охвату территории и качеству услуг связи. Соответствующий закон подписал президент страны Александр Лукашенко накануне, 15 апреля, сообщает БелТА.

За невыполнение установленных требований операторам может грозить штраф до 1000 базовых величин — на сегодняшний день это эквивалентно 45 тыс. белорусских рублей.

Требования к качеству связи утверждены постановлением Совмина от 31 декабря 2024 года. Документ устанавливает минимальные показатели скорости мобильного интернета в зависимости от типа населенного пункта. К концу 2026 года средняя скорость должна составлять не менее 60 Мбит/с в Минске и областных центрах, 25 Мбит/с — в районных центрах и 10 Мбит/с — на остальной территории. К 2030 году эти показатели вырастут до 135, 110 и 30 Мбит/с соответственно.

Новые правила начнут действовать через два месяца после официального опубликования.

