Глава КЧР Темрезов рассказал Путину о помощи бойцам СВО

Темрезов рассказал Путину о новом центре протезирования для бойцов СВО в КЧР.

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов доложил Владимиру Путину о поддержке бойцов СВО и их семей.

«Мы уже ввели 54 региональные меры финансовой и нефинансовой поддержки», — рассказал он.

Так, совместно с министром труда и социальной защиты в регионе открыли новый реабилитационный центр с отделением экзопротезирования.

«Он первый на юге России. Там при 3D-моделировании идет подбор прямо на месте», — отметил Темрезов.

Кроме того, по поручению президента в республике ввели пять мер по поддержке многодетных семей.

«Это и выплаты семьям, у которых родился третий ребенок, и улучшение жилищных условий семей, где восемь и более детей, но сейчас мы хотим пересмотреть — где шесть и более», — уточнил глава региона.

В числе показателей, где пока есть отставание, — ветхость систем водоснабжения и износ зданий учебных заведений. Темрезов пообещал продолжать работу по этим направлениям, прежде всего — проводить капремонт школ и детских садов.