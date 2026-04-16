В Магадане стартовал 55-й Всероссийский турнир по боксу

Соревнования продлятся до 18 апреля и считаются одними из самых престижных на Дальнем Востоке и в России. История турнира началась в Магадане 14 января 1971 года. В этом году на ринг выйдут более 70 боксеров из 25 регионов страны. Среди участников — колымчанин, чемпион Европы Хамзат Матиев, а также победитель первенства Европы среди молодежи 2025 года.