В Магадане стартовал 55-й Всероссийский турнир по боксу

В Магадане 15 апреля в ФОКе «Колымский» состоялось торжественное открытие 55-го Всероссийского турнира по боксу памяти заслуженного мастера спорта СССР, олимпийского чемпиона Валерия Попенченко (12+). Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Соревнования продлятся до 18 апреля и считаются одними из самых престижных на Дальнем Востоке и в России. История турнира началась в Магадане 14 января 1971 года. В этом году на ринг выйдут более 70 боксеров из 25 регионов страны. Среди участников — колымчанин, чемпион Европы Хамзат Матиев, а также победитель первенства Европы среди молодежи 2025 года.
В день открытия соревнований свой день рождения отметил олимпийский чемпион Александр Лебзяк, чьим именем названа магаданская школа бокса. В церемонии приняли участие депутаты Магаданской городской Думы, в том числе руководитель федерации бокса региона Петр Бурмистров. Завершилось открытие поднятием флага и исполнением гимна России.
Программа соревнований: 16 апреля — предварительные бои, 17 апреля — полуфиналы, 18 апреля — финалы. Начало в 18:00, финалы — в 14:00.
