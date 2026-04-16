10 тыс. кубометров мусора вывезли из Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде продолжается плановый месячник по благоустройству, к которому уже присоединились 16 тысяч человек. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем MAX-канале по итогам инспекции Канавинского, Нижегородского и Советского районов.
На текущий момент с городских улиц вывезено 10 тысяч кубометров мусора, ликвидировано 10 несанкционированных свалок и отремонтировано 27 детских площадок. Особое внимание уделено дорожной сети: рабочие провели ямочный ремонт на площади более 6 тысяч квадратных метров, а также ведут очистку остановочных павильонов и дорожного полотна.
В ходе проверки были выявлены и проблемные участки: в сквере на улице Марата вандалы украли шезлонги и повредили отделку, а в нагорной части города зафиксированы дефекты плитки после работ ресурсных организаций. Мэр поручил районным администрациям и АТИ проработать вопросы состояния входных групп с собственниками кафе и магазинов.
Ранее сообщалось, что парк «Швейцария» в 2025 году принял рекордные 3,5 миллиона посетителей.