Цены на огурцы и помидоры в Воронежской области снова пошли вверх

За неделю килограмм огурцов подорожал сразу на 12 рублей, а помидоры прибавили почти 8 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В регионе снова зафиксирован скачок цен на «борщевой набор» и салатные овощи. По данным Воронежстата, полученным в ходе еженедельного мониторинга, сильнее всего подскочили цены на огурцы и помидоры.

Лидер антирейтинга — огурцы. Их килограмм с 9 по 13 апреля подорожал на 12 рублей 3 копейки и теперь стоит 216 рублей 45 копеек. Помидоры тоже ударили по кошельку: плюс 7 рублей 69 копеек, цена достигла 301 рубля 99 копеек за килограмм. Чуть — на 10 копеек — выросла и морковь: теперь 44 рубля 71 копейка.

Но есть и приятная новость для экономных хозяек. Картофель, капуста, лук и свекла одновременно пошли вниз. Картофель сбросил 68 копеек — до 46 рублей 99 копеек. Капуста подешевела на 9 копеек (36,50 ₽/кг), лук — на 40 копеек (40,90 ₽/кг), а свёкла — на 22 копейки (34,61 ₽/кг).

Таким образом, овощи продолжают дорожать, а корнеплоды пока радуют снижением цен.