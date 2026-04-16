Аналог популярного драже M&M's появится в Беларуси. Подробности Sputnik.by сообщил директор «Красного пищевика» Игорь Кисель.
По его словам, белорусской драже получило название «Джойцы». Сладость будет выходить в 50-граммовых упаковках и в двух вариантах — с молочным шоколадом в цветной глазури, а также с молочным шоколадом в йогуртовой глазури. Игорь Кисель уточнил, что новинка, как ожидается, появится на прилавках магазинов в мае 2026 года.
