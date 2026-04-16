Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналог популярного драже M&M's появится в Беларуси

Белорусы смогут купить аналог популярного драже M&M's уже в мае 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Аналог популярного драже M&M's появится в Беларуси. Подробности Sputnik.by сообщил директор «Красного пищевика» Игорь Кисель.

По его словам, белорусской драже получило название «Джойцы». Сладость будет выходить в 50-граммовых упаковках и в двух вариантах — с молочным шоколадом в цветной глазури, а также с молочным шоколадом в йогуртовой глазури. Игорь Кисель уточнил, что новинка, как ожидается, появится на прилавках магазинов в мае 2026 года.

Кстати, Белгоспищепром сказал, что будет с ценами на шоколад в Беларуси после снижения стоимости какао втрое.

Тем временем Госстандарт Беларуси запретил продавать популярные у детей китайские снеки.

Ранее мы узнали, что принесет в Беларусь антициклон «Куирин» и его борьба с циклоническим вихрем на неделе по 19 апреля.