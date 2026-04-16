Нижегородцы могут помочь жителям Дагестана

Ликвидацией последствий паводка в пострадавших районах и обеспечением стабильной связи сейчас занимаются инженерные службы компании не только республиканского филиала, но и подразделений из Ставропольского края, Северной Осетии и Астраханской области. Объединённый технический блок обеспечил резервное питание базовых станций с помощью генераторов в ключевых точках Махачкалы, Каспийска и Хасавюрта в самый разгар паводков. Это помогло абонентам в зонах подтопления оставаться на связи для вызова экстренных спасательных и медицинских служб.