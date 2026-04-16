Нижегородцы могут помочь жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения. Собранные средства будут направлены местным НКО для ликвидации последствий стихийного бедствия в Республике.
Пользователи сервиса «Мой МТС» могут перевести на благотворительные цели накопленный кешбэк или сделать денежное пожертвование. Перечислить средства на помощь Дагестану можно также на сайте благотворительного фонда «Система».
Ранее МТС запустила меры поддержки для абонентов, проживающих на наиболее пострадавших во время подтопления территориях Дагестана. Также компания сделала бесплатными звонки на номера горячих линий в Республике, занимающихся устранением последствий паводка, включая махачкалинское отделение ГО и ЧС, а также линию психологической поддержки местного отделения Красного Креста.
Ликвидацией последствий паводка в пострадавших районах и обеспечением стабильной связи сейчас занимаются инженерные службы компании не только республиканского филиала, но и подразделений из Ставропольского края, Северной Осетии и Астраханской области. Объединённый технический блок обеспечил резервное питание базовых станций с помощью генераторов в ключевых точках Махачкалы, Каспийска и Хасавюрта в самый разгар паводков. Это помогло абонентам в зонах подтопления оставаться на связи для вызова экстренных спасательных и медицинских служб.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что штаб #МЫВМЕСТЕ Нижегородской области приглашает нижегородцев присоединиться к общероссийской акции по оказанию гуманитарной помощи жителям Республики Дагестан.