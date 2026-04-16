Мединский — о калининградской геральдике: Тевтонские кресты лучше смотрятся на сожжённых танках, а не на русских гербах

«Сегодня немецкие названия встречаются на сайтах органов власти. Я не говорю, что тут надо искоренять немецкую культуру. Точно переименовывать марципан на русский лад не надо. Но почему коньяк “Старый Кёнигсберг”? Почему кёнигсбергский марципан, а не наш марципан? Примеры можно десятками приводить», — сказал помощник президента.