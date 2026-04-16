Эксперт предупредил о последствиях сокращения сроков обучения в школах

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Сокращение сроков обучения в школе приведет к потере важных звеньев в системе образования и воспитания, заявил РИА Новости эксперт Минпросвещения России, ректор Шадринского государственного педагогического университета Артур Дзиов.
«Одиннадцатилетнее образование по своей сути гарантирует прочную основу знаний, навыков и умений, поскольку за эти годы школьники последовательно проходят все необходимые этапы развития. Любое необдуманное сокращение сроков неизбежно приведет к потере важных звеньев в системе обучения и воспитания», — сказал Дзиов.
Он подчеркнул, что сохранение 11-летней системы обучения — это залог высокого качества школьного образования и уровня знаний абитуриентов. По его словам, сегодняшняя система учитывает все этапы взросления и формирования ключевых личностных качеств.
Ранее глава РАН Геннадий Красников в интервью РИА Новости высказал мнение, что десятилетнего образования в российских школах может быть достаточно. Позже министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что 11-летний срок обучения в школах является оптимальным, поэтому Минпросвещения не планирует его изменять.