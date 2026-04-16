Школьники Красноярского края выступят в финале «Российской школьной весны»

В Красноярском крае подвели итоги регионального этапа Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна». По его результатам сформирована делегация, которая представит регион в финале в Ставрополе. [caption id= «attachment_364727» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: «Движение первых»[/caption] Лауреатами конкурса стали более 60 школьников из разных муниципалитетов края. В частности, Гран-при регионального этапа получили Злобина Мирослава (Красноярск) в вокальном направлении, Сибилев Матвей (Рыбинский муниципальный округ) в инструментальном направлении, а также танцевальная лаборатория «ИЗЮМ» (Красноярск). [caption id= «attachment_364730» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: «Движение первых»[/caption] Участники отмечают, что фестиваль для них — это не только конкурс, но и возможность проявить себя. Обладательница Гран-при театрального направления София Осипова рассказала, что в этом году выбрала для выступления произведение, посвященное теме буллинга. В этом году я выбрала прозу Юрия Яковлева «Гонения на рыжих» — это история о буллинге и о том, как человек находит в себе силы справиться с этим. Гран-при для меня стало очень неожиданным, до того как меня наградили, я расплакалась, для меня это было очень радостное событие, — рассказала София Осипова. [caption id= «attachment_364726» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: «Движение первых»[/caption] Победитель в направлении «Медиа» Кирилл Черепанов отметил, что участие в проекте позволило ему познакомиться с творческими и инициативными ребятами со всего края. Для меня «Российская школьная весна» — это в первую очередь люди: яркие, творческие, инициативные. Здесь особенно чувствуется, что Красноярский край — край талантов. На финале я хочу показать, что у нас в регионе самая сильная и креативная молодежь, — отметил Кирилл Черепанов. [caption id= «attachment_364725» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: «Движение первых»[/caption] Всего в состав делегации вошел 21 участник, которые представят Красноярский край на всероссийском этапе с 15 по 20 мая. Школьники выступят в семи направлениях, включая вокал, театр, танец, инструментальное и медиа искусство, а также оригинальный жанр и специальную номинацию «Малая родина Первых».