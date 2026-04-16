В Прикамье запустился информационный бот «Отпечатки прошлого» про детские травмы

Онлайн-кинотеатр «КИОН» от МТС, сервис психологической помощи YouTalk и агентство по работе с блогерами WildJam представляют информационный бот «Отпечатки прошлого», запущенный к премьере детективного триллера «Отпечатки» режиссёра «Бар “Один звонок”» Сергея Филатова. Сериал затрагивает тему детских травм, которые не отпускают главных героев в исполнении Оксаны Акиньшиной, Евгения Санникова и Анны Богомоловой во взрослой жизни.
По данным исследования, проведённого онлайн-кинотеатром «КИОН» и сервисом психологической помощи YouTalk, 68,5% опрошенных россиян признались, что имеют травмы родом из детства, а 17,7% не смогли однозначно ответить на вопрос о травмирующем детском опыте. В чат-боте «Отпечатки прошлого» в VK собрана полезная информация о четырёх наиболее распространённых детских травмах — отвержения, унижения, покинутости, свидетеля — и рассказано, каким образом и почему они возникают, как их обнаружить у самих себя или ребёнка, о способах проработать их самостоятельно и о возможностях своевременно предотвратить их появление.
Консультантом в создании информационного бота стал онлайн-сервис психологической помощи YouTalk — эксперт платформы, практикующий клинический психолог Алия Сабирзянова, подробно разобрала каждую из травм и дала советы для пользователей разных возрастов: детей, подростков и взрослых.
В освещении проблемы детских травм примут участие блогеры агентства WildJam: Ксения Прохорова, Настя Туман, Паша Осадчий, Любовь Земцова, Леша Чупля, ЛяпоТаня, Оля Леля, Наталья Золотарева, Наташа Туотли, Юля Солярис и другие.
Леша Чупля: «Я часто говорю: никогда не выясняйте отношения на глазах у ребёнка. Даже если вы ушли в другую комнату. Потому что в 7 лет, когда мои родители разводились, я всё равно всё слышал. Ты испытываешь этот страх, не понимаешь, почему любимые люди ругаются, летит посуда — это ужас. Поэтому моё твёрдое убеждение: при детях любого возраста — год, два, десять — нельзя этого делать. К сожалению, не все об этом задумываются. И хорошо, что такие проекты, как “Отпечатки прошлого”, напоминают: детские травмы — это не “ерунда”, они остаются с нами на годы».
Наташа Туотли: «Я не сразу поняла, откуда у меня берётся желание наказать человека молчанием. Когда меня не понимают или не принимают мою позицию, внутри просыпается что-то детское — хочется замолчать и игнорировать. А потом я вспомнила: мама в детстве наказывала меня именно так. Разговоры и глубокие пояснения были не её сильной стороной, а я росла упрямой. Когда у неё не хватало сил, она просто молчала. И вот я ловлю себя на том, что хочу сделать то же самое. Но я уже понимаю: это тупик. Только диалог, какой бы сложный он ни был, может привести к результату. И я учусь говорить, а не молчать. Проекты вроде “Отпечатков прошлого” как раз помогают увидеть такие сценарии — те, что тянутся из детства».
Ксения Прохорова: «Каждому из нас в детстве приходилось переживать неоднозначные моменты, которые повлияли на наше поведение в будущем. И очень важно, чтобы эти психотравмы мы не переносили на своих детей. Стоит один раз потерять доверие ребёнка — и ребёнок уже никогда не будет вам доверять. Он может рассказывать вам какие-то общие фразы, но делиться своими искренними переживаниями уже не захочет. Поэтому важно принимать поступки, мысли, вопросы ребёнка на любые темы, чтобы он знал, что его за это не накажут и не поругают, а просто объяснят. Лично я стараюсь руководствоваться этим принципом при воспитании своих детей».
Юля Солярис: «С самого детства я взяла на себя роль родителя для собственного отца. Он пил. Я очень боялась, что он умрёт, и когда его клали в больницу, просилась лежать с ним, чтобы он не оставался один. В 8 лет я сидела рядом с ним в алкогольной отключке, вытирала кровь с разбитых коленей и плакала. А сколько раз я билась в истерике в надежде, что он услышит и выбросит свои бутылки. Это был “синдром спасателя”, который чуть не разрушил мою идентичность. Я всегда была очень сострадательной. В моей жизни постоянно появлялись люди, которых нужно было спасать. И мне казалось, что это нормально, что мои проблемы могут подождать. А потом папа умер. И в этот момент я впервые осознала: я больше не могу жить чужие жизни. И всё это время в поддержке нуждалась я сама».