В Прикамье запустился информационный бот «Отпечатки прошлого» про детские травмы

Юля Солярис: «С самого детства я взяла на себя роль родителя для собственного отца. Он пил. Я очень боялась, что он умрёт, и когда его клали в больницу, просилась лежать с ним, чтобы он не оставался один. В 8 лет я сидела рядом с ним в алкогольной отключке, вытирала кровь с разбитых коленей и плакала. А сколько раз я билась в истерике в надежде, что он услышит и выбросит свои бутылки. Это был “синдром спасателя”, который чуть не разрушил мою идентичность. Я всегда была очень сострадательной. В моей жизни постоянно появлялись люди, которых нужно было спасать. И мне казалось, что это нормально, что мои проблемы могут подождать. А потом папа умер. И в этот момент я впервые осознала: я больше не могу жить чужие жизни. И всё это время в поддержке нуждалась я сама».