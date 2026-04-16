«Сколько ни закачивай бетон — не поможет»: что ждет Мергасовский дом в Казани

В 2002 году его признали аварийным, однако ни расселение, ни ремонт долгое время не проводились. К середине 2010-х собственникам начали поступать иски о выселении, им предлагали переезд в новые районы, в том числе в «Салават Купере» и дома на улице Гафури. Часть жильцов при этом отказалась покидать историческое здание, что привело к затяжным судебным спорам и замедлило расселение.