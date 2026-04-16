В городе Рыбинске Ярославской области открыли новую ледовую арену

Крытый ледовый тренировочный корт ввели в эксплуатацию в городе Рыбинске Ярославской области. Строительство подобных объектов ведется в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России», сообщили в региональном центре спортивной подготовки.
Новая ледовая арена расположена на Волжской набережной Рыбинска. Общая площадь двухэтажного здания — 4625 кв. м. Размеры ледового поля — 30 на 60 м. Арена оборудована цифровым счетчиком кругов, камерой фотофиниша, стартовым устройством, универсальным табло для игровых видов спорта, сигнальными фонарями. Также в спорткомплексе предусмотрены тренажерный разминочный зал, шесть раздевалок, санузлы, душевые, сушильни, медицинский кабинет, помещение для заточки коньков и технические зоны.
«Строительство новой арены значительно разгрузит существующую ледовую площадку в “Полете”, — отметил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков. — Сейчас тренировки на льду расписаны с раннего утра до позднего вечера практически семь дней в неделю. Хоккей, шорт-трек, фигурное катание не просто популярны в Рыбинске. Областная сборная по шорт-треку состоит почти вся из рыбинских спортсменов. Достижения наших шорт-трекистов отмечены медалями и призами на международных и российских соревнованиях».
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.