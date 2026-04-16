В Казани суд закрыл шаурмичную на 60 суток из-за нарушений

Суд в Казани приостановил деятельность шаурмичной на улице Даурской после выявления грубых санитарных нарушений. Проверка Роспотребнадзора, инициированная прокуратурой, показала, что в заведении не соблюдается технология приготовления пищи, отсутствует производственный лабораторный контроль, а сотрудники допущены к работе без медицинских книжек и гигиенической аттестации. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Татарстана.
Лабораторные исследования готовых блюд и смывов с поверхностей обнаружили бактерии группы кишечной палочки, что подтвердило нарушения режима мойки, дезинфекции и правил личной гигиены персонала. Также установлено, что сырье поступало на кухню без маркировки и сопроводительных документов, а в производственных помещениях не было необходимых моющих и дезинфицирующих средств.
По итогам проверки на предпринимателя составлены административные протоколы, помещения опечатаны, а материалы переданы в суд. Решение о запрете деятельности сроком на 60 суток вступило в законную силу.